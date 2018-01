Armazéns da Família passam a aceitar novas bandeiras de cartão-alimentação

(foto: Daniel Castellano / SMCS)

Quatro novas bandeiras de cartão-alimentação passam a ser aceitas para compras nos Armazéns da Família da Prefeitura. Personal Net, TrioCard, Life e Sulcard são os novos cartões, todos administrados pela empresa Personal Card, que se credenciou no programa após participar e ser aprovada em um chamamento público da Prefeitura de Curitiba.

Também já eram aceitos nos 33 armazéns, administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), os cartões-alimentação Abrapetite e Brasil Convênio.

Segundo Ivone Aparecida de Melo, diretora do Departamento de Abastecimento Social da Smab, cerca de três mil compras são feitas nos armazéns, mensalmente, com cartão-alimentação. “Sabemos que o número de pessoas beneficiadas poderia ser muito maior. Por isso, vamos manter o edital de chamamento público em aberto para que mais empresas do segmento credenciem suas bandeiras”, salienta ela. Atualmente, as unidades da Prefeitura atendem 255 mil famílias de Curitiba com renda de até cinco salários mínimos.

A diretora da Smab reforça que, com novas adesões de bandeiras de cartão-alimentação, mais famílias beneficiadas pelos Armazéns da Família poderão comprar os gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza com preços, em média, 30% mais baratos que no comércio.

O cartão-alimentação é semelhante a um cartão de crédito. “As empresas que fornecem o benefício aos funcionários creditam valores que são abatidos diretamente do saldo existente no cartão”, explica a diretora.

Ivone observa ainda que, além de poder comprar com os cartões-alimentação, a população beneficiada pelo programa pode adquirir os produtos com cartões de débito (Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e Cabal) e com dinheiro. “Além disso, os servidores da Prefeitura com renda familiar de até cinco salários mínimos, inclusive aposentados, podem fazer suas compras com o Cartão Qualidade”, reforça ela.

O encarregado de reposição Higor da Matta Costa, 23 anos, passou a usar este mês o vale-alimentação TrioCard para fazer compras no Armazém da Família da Matriz, no Centro, e garante que o benefício é muito importante para reduzir as despesas com a alimentação e outros itens em casa. “Quando saio do trabalho levo daqui pão e produtos de limpeza. Usar o vale-alimentação ajuda muito, pois não preciso usar meu salário para fazer as compras”, conta ele.

Programa

O programa Armazém da Família é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza.

Apenas moradores de Curitiba, com renda familiar de até cinco salários mínimos e com cartão de acesso, podem comprar nos locais. O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Smab nas Administrações Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania.

Endereços dos Armazéns da Família da Prefeitura:

Autódromo

Rua Leonardo Novicki, 740 (Av. do Trabalhador, esquina com Rua Dr. Ivan Jorge Cury), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Bairro Alto

Rua Rio Japurá, 1.758 (esquina com a Rua Rio Jari e Av. da Integração), Bairro Alto

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Bairro Novo

Rua Ana Alzira Cordeiro, s/nº (esquina com a Rua Ourizona), Sítio Cercado

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

CIC/Barigui

Rua Desembargador Cid Campelo, 5.855 (entre as Ruas Ildefonso Clemente Puppi e Andrea Guimarães), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boa Vista

Avenida Paraná, 3.783 (esquina com a Rua Fernando de Noronha), Boa Vista

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boqueirão

Avenida Marechal Floriano, s/nº (Terminal de Ônibus Boqueirão), Boqueirão.

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Campo do Santana

Rua Delegado Bruno de Almeida, 3.415, Rio Bonito, Campo Santana

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954 (Próximo ao Parque dos Tropeiros), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Capão Raso

Rua República Argentina, 5.259 (Terminal de Ônibus Capão Raso), Capão Raso

Terça a sexta-feira, das 9h às 17h15. Aos sábados, das 9h às 13h

Centenário

Rua Lourival Wendler, 600 (esquina com a Rua Ceilão, atrás do Terminal de Ônibus Centenário), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.600 (ao lado do Terminal de Ônibus Fazendinha), Fazendinha

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Jardim Paranaense

Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, 222 (final da Rua Francisco Derosso), Alto Boqueirão

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Maria Angélica

Rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, 388-A (esquina com Rua Monte Sinai), Pinheirinho

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Matriz

Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa), Centro

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550, Tatuquara

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Nossa Senhora da Luz

Rua Sérgio Carlos Martins Leal, s/nº (ao lado da Creche Tia Eva), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Osternack

Rua Guaçuí, 5.757, Sítio Cercado

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Parolin

Rua Profº Plácido e Silva, 860 (esquina com Brigadeiro Franco), Parolin

De terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pilarzinho

Rua Profº Hostilio de Araújo, s/nº, Pilarzinho

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, 15 (Terminal de Ônibus Pinheirinho), Pinheirinho

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Sabará

Rua Antônio Pastre, 420 (Esq. Rua São Perpétuo e Estrada Velha do Barigui), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

São João Del Rey

Rua Filósofo Huberto Rohden, s/nº (esquina com Celeste Tortado Gabardo), Sítio Cercado

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Sábados, das 8h30 às 13h

Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, s/nº (fundos do Terminal de Ônibus Barreirinha), Barreirinha

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Santa Felicidade

Via Vêneto, 1.540, Santa Felicidade

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Tatuquara

Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 216 (Jardim da Ordem/Tatuquara), Tatuquara

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberaba

Rua Augusto David de Moraes, 160 (Fundos Barracão Empresarial), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberlândia/Vila Leão

Rua Felinto Bento Viana, 637 (Esq. Com a Praça Maria Regina PredobomVanzo), Novo Mundo/Portão

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Umbará

Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 (entre as ruas Vicente Negrello e Afonso Bandeira), Umbará

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Oficinas

Rua Eng. Costa Barros, s/nº (Terminal de Ônibus Vila Oficinas), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Torres

Rua Iapó, 253, Rebouças

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila São Pedro

Rua Hermenegildo Bonat, 408-B, Xaxim

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Verde

Rua Emílio Romani, 241 (esquina com Rua Jornalista Rubens Ávila), CIC

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h