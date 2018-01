Bahia troca lateral direito por revelação do Fortaleza de apenas 16 anos

SÃO PAULO,S P (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia anunciou nesta quinta-feira (11) uma troca de jogadores com o Fortaleza. O lateral direito Tinga segue para o time dirigido por Rogério Ceni, enquanto o meia-atacante Isaac, de apenas 16 anos, reforça o clube baiano. De acordo com nota divulgada pelo Bahia, as negociações foram firmadas em caráter definitivo. Isaac chamou a atenção do clube tricolor na Copa do Nordeste sub-20, disputada em novembro. Neste ano, jogou a Copa São Paulo e somou um gol e uma assistência pelo Fortaleza. Tinga de 24 anos, chegou ao Bahia em 2016 e disputou apenas 30 partidas com a camisa tricolor. O jogador não convenceu, foi afastado no começo do ano passado e acabou emprestado ao Juventude. Na última quarta, acertou a rescisão com o Bahia.