Piloto paranaense segue na disputa do Supercross

11/01/18 às 11:20 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Guilherme Lima/Divulgação)

O piloto paranaense Jean Ramos, do time Gaia MX, participa neste sábado da segunda etapa do AMA SX, o maior campeonato de Supercross do mundo.

O evento acontece na cidade de Houston (Texas) no dia 13 de janeiro no estádio que é a casa do Houston Texans, clube de futebol americano.

Jean passou a etapa em Houston, depois de apertada corrida em Anaheim, na Califórnia no dia 06 de janeiro. Na ocasião, ele acabou envolvido em um acidente no inicio da prova e teve seu resultado final comprometido. “Após um salto, bati em outro piloto e demorei para voltar para a pista”, conta.

A boa notícia é que Jean não se machucou e conseguiu completar a corrida. O piloto da Gaia MX terminou a etapa na 19ª colocação entre os 22 melhores do mundo, garantindo a vaga para a próxima fase da competição. Isso, após uma emocionante corrida de repescagem, onde ficou na quarta posição.

“Estou focando o treino em detalhes que preciso melhorar e vou confiante para a próxima etapa do AMA”, conclui Jean Ramos.