David chega ao Cruzeiro para assinar contrato e terminar recuperação

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante David já está na Toca da Raposa para realizar exames médicos antes de assinar com o Cruzeiro por cinco anos. O jogador foi comprado do Vitória e chega a Minas Gerais como contratação celeste mais cara, custando R$10 milhões. O Cruzeiro ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Vitória permanecerá com pouco mais de 20% e o Coimbra, clube do Banco BMG, terá o percentual restante. Na penúltima rodada do Brasileirão passado, o Vitória triunfou sobre a Ponte Preta por 3 a 2 no Moisés Lucarelli e se safou do rebaixamento, mas David sofreu uma lesão na coxa nos acréscimos do primeiro tempo e passou as férias em tratamento. O jogador iniciou seu tratamento no clube baiano, mas terminará a recuperação na Toca da Raposa. EDÍLSON Outro contratado para 2018, mas que ainda não participa da pré-temporada do Cruzeiro é o lateral direito Edílson. O jogador marcou presença na reapresentação do elenco, no dia 3 de janeiro, mas foi liberado pela diretoria para mais uma semana de férias, mas que disputou o Mundial de Clubes no mês de dezembro com o Grêmio. Aos 31 anos, Edílson assinou por três anos e é esperado ainda nesta quinta-feira (11).