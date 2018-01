Cohab oferta 96 apartamentos para inscritos no programa habitacional

Pretendentes a imóveis do programa habitacional do município foram convocados pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) para aquisição de 96 apartamentos no bairro Cachoeira, na Regional Boa Vista. Os imóveis do Residencial Bérgamo estão sendo ofertados na planta para inscritos com renda entre R$ 1,6 mil e R$ 2,6 mil – a faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida.

“Serão apartamentos de ótima qualidade em uma região que vem recebendo bastante investimento do poder público. Um imóvel próprio para as famílias inscritas na fila deixarem para trás o aluguel ou a casa de parentes”, afirma o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Para adquirir as 96 unidades foram chamados 2,5 mil inscritos, que estão participando de reuniões explicativas na sede da Cohab. As reuniões começaram na quarta-feira (10/1) e vão até o dia 18.

“O número de convocados é superior ao número de unidades disponíveis, porque muitos recusam a oferta ou não conseguem aprovar a documentação junto à Caixa Econômica, que é o agente financeiro”, explica Lupion.

No caso de o número de interessados com cadastro aprovado ser maior do que o número de apartamentos ofertados será dada preferência às inscrições mais antigas. As unidades custam a partir de R$ 128 mil, com subsídio que pode chegar a R$ 37 mil, de acordo com a renda familiar.

O financiamento pode ser feito em até 30 anos e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado como entrada ou para quitar o imóvel. A primeira prestação será cobrada somente 30 dias após a entrega das chaves.

Localizado na Rua Emília Michalski Uba, o conjunto vai contar com salão de festas, sacada nos apartamentos e uma vaga de estacionamento para cada unidade.

Expectativa

O casal Cristiane Gaspar Cassapula, 35 anos, e Miguel Henrique de Souza, 35, participou de reunião explicativa na Cohab nesta quarta-feira e saiu empolgado. Atualmente eles pagam aluguel para morar em um condomínio em Pinhais, onde vivem com os dois filhos.

“Em todos estes anos que pagamos aluguel, já gastamos metade do valor de um apartamento e não temos nada nosso. Uma condição que nos agradou é começar a pagar as parcelas somente após a entrega das chaves. Dessa forma vamos conseguir pagar o aluguel enquanto a obra está acontecendo”, destaca ela.

Inscritos na Cohab desde 2011, eles agendaram a entrega da documentação para aprovar o financiamento. “Nós fomos chamados alguns anos atrás, mas na época não tivemos condições de pagar. Hoje meu marido tem um bom FGTS para dar a entrada e a prestação vai caber no orçamento”, diz.