Cotada para Ministério do Trabalho, Cristiane Brasil mente idade em aplicativo de paquera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cotada para assumir o Ministério do Trabalho, a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) mentiu a idade em uma rede de relacionamentos. Em seu perfil no Happn, aplicativo de relacionamento similar ao Tinder, a parlamentar diz ter 30 anos, quando, na verdade, completou 43 em dezembro de 2017. "Ela é usuária do aplicativo, e todo mundo na Câmara sabe disso. Não é nenhum problema, a vida privada das pessoas só diz respeito a elas. O que é muito engraçado é essa história da idade. A deputada ainda não é coroa, aliás, é muito bonita. Não precisava dessa bobeira?", afirmou uma pessoa próxima a ela para o blog do Vicente, do "Correio Braziliense", que revelou o fato. De acordo com o blog, as imagens dela no aplicativo foram capturadas entre novembro e dezembro de 2017, quando a parlamentar ainda estava loira --atualmente, ela tingiu os cabelos de preto. Ainda segundo a publicação, a conta, que teria sido desativada em março de 2017, foi reativada próxima ao Réveillon. BARRADA Na noite de quarta (10), o TRF (Tribunal Regional Federal) da 2ª Região manteve a decisão da primeira instância que suspendeu a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). A parlamentar foi indicada para assumir o Ministério do Trabalho. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse nesta quinta-feira (11) que o partido manterá a indicação de Brasil para o ministério. "Nós manteremos a indicação", disse Jefferson à Folha de S.Paulo.