Meirelles diz que vai avaliar 'até que ponto' há condições para candidatura

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda afirmou nesta quinta-feira (11) que vai analisar, até abril, "até que ponto" existem condições políticas e eleitorais para sua candidatura à presidência da República. Em conversa com o apresentador José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, Henrique Meirelles declarou que avalia também "se existe disposição pessoal para isso". "É isso que tenho que avaliar até abril, para ver até que ponto existem de fato condições para isso, se existe disposição pessoal pra isso, até que ponto as condições políticas e eleitorais estão favoráveis", declarou, ao ser questionado pelo apresentador sobre sua possível candidatura. Meirelles ainda citou o escritor Nelson Rodrigues ao afirmar que "nada mais brutal que o fato", ressaltando que sua gestão tem tido resultados "extremamente positivos". "Hoje, nos debates que tenho participado como ministro, o resultado tem sido extremamente positivo. Estamos fazendo um trabalho que dá um resultado muito bom. Como dizia um escritor brasileiro, nada mais brutal que o fato. Eu sou uma pessoa que acredita muito em resultados." O ministro também fez referência à inflação baixa e geração de empregos. Nesta terça (10), o IBGE divulgou que a inflação acumulada em 2017 foi de 2,95%, valor abaixo do piso da meta do Banco Central. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde que foi criado o sistema de metas de inflação, em 1999. "O Brasil de fato está crescendo cada vez mais, a inflação está baixa, o emprego está sendo criado. Tenho que me assegurar que isso está acontecendo, o resto a realidade que vai dizer. Não gosto de ficar gastando tempo pensando em uma situação lá na frente que pode prejudicar meu trabalho hoje."