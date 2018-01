Grêmio oficializa renovação de contrato de Bressan por dois anos

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio oficializou a renovação de contrato do zagueiro Bressan na manhã desta quinta-feira (11). O jogador assinou novo vínculo que vale por dois anos. A renovação já estava apalavrada desde o fim de dezembro. Resgatado por Renato Gaúcho, Bressan se tornou um dos pilares do elenco e carregou a confiança do técnico, tanto que foi titular no jogo de volta da final da Libertadores. O próximo na fila deve ser Jael. O acordo para permanência dele está encaminhado. Cícero deu sinalização positiva para a direção gremista e também se aproxima de permanecer em 2018. Confira a nota oficial gremista: "Na manhã desta quinta-feira, o zagueiro Bressan assinou a sua renovação de contrato com o Grêmio. O novo vínculo do atleta com o Tricolor vai até o final de 2019. O zagueiro construiu sua carreira profissional no Grêmio, quando chegou no início da temporada de 2013. Entre as recentes atuações do defensor, Bressan foi importante durante a campanha do Tricampeonato da Libertadores da América, inclusive atuando na decisão contra o Lanús, na Argentina."