Carcaça de baleia jubarte é encontrada em Praia de Leste, no Paraná

11/01/18 às 12:49 Redação Bem Paraná com informações do PRTV1ª edição

A carcaça de uma baleia jubarte levada pelo mar para o litoral do Paraná foi enterrada em Praia de Leste, na manhã desta quinta-feira (11). As equipes da prefeitura de Matinhos removeram a carcaça da beira da água para enterrar mais próximo à restinga.

Segundo as informações do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, a carcaça não pode ser totalmente removida da areia, pois o sistema biológico da praia precisa que os animais marinhos se decomponham na areia.

Está foi a primeira baleia morta encontrada em praias do Paraná neste ano. No ano passado, pelo menos oito carcaças foram encontradas.