Páscoa abre 23 mil vagas temporárias de emprego

Páscoa é no dia 1o de abril, mas mercado e indústria já movimentam desde o final do ano passado (foto: Franklin de Freitas)

Mal passou o Natal e o setor de chocolate já está preparado para a Páscoa, a data mais importante do ano para essa indústria. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) foram geradas, desde o final do ano passado, cerca de 23 mil vagas de trabalho temporário em indústrias e lojas especializadas em todo o Brasil para atender a demanda de ovos e produtos de chocolate no período. A Páscoa cai no dia 1o de abril de 2008.

O volume de empregos temporários desse ano é considerado positivo pelo setor, pois demonstra um leve sinal de recuperação do mercado. Em 2018, o número de empregos registrado foi 5,9% menor que nos seis meses que antecederam a Páscoa de 2017. No comparativo de 2017 com 2016 o volume de vagas temporárias havia apresentado um declínio ainda mais significativo, de 15%. As vagas mencionadas são para produção nas indústrias, promoção e venda de produtos, no período de outubro de 2017 a março de 2018.