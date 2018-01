Mais de 100 mil kits de TV digital ainda não foram retirados

Depois do agendamento, consumidor pode retirar o kit digital (foto: Franklin de Freitas)

Equipes da Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de TV para o digital no Brasil, estão percorrendo os bairros de Curitiba para orientar a população sobre o desligamento do sinal analógico e a retirada de kits gratuitos para as famílias de baixa renda. Até esta semana, 248 mil kits dos 365 mil disonibilizados para a Grande Curitiba foram retirados. Restam ainda cerca de 117 mil kits.

Hoje, a equipe estará no bairro Uberaba a partir das 9 horas, abordando pessoa a pessoa, verificando quem tem direito ao kit gratuito e já realizar o agendamento para a retirada dos equipamentos. Todos os mobilizadores estão identificados com camiseta da Seja Digital. “Esta ação é uma força tarefa da Seja Digital, com o objetivo de cumprir um dos nossos principais objetivos: não deixar ninguém para traz”, comenta a gerente regional da entidade, Sandra Frasson.

Para saber se têm direito e agendar a retirada dos equipamentos, os moradores da região devem ter em mão o Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

O desligamento do sinal analógico de TV acontecerá no dia 31 de janeiro de 2018, em Curitiba e mais 26 municípios da região. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital. Para continuar assistindo aos programas, todas as residências precisam ter uma antena digital e um aparelho de televisão preparado para receber o sinal digital.

Como saber

“As famílias que ainda não retiraram o kit gratuito, ou não sabem se tem direito, devem acessar o portal sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147, com o NIS (Número de identificação social) em mãos e agendar a retirada”, reforça Sandra Frasson. “No agendamento, as pessoas escolhem data e horário para retirar os equipamentos em um dos locais disponíveis na região”.

Para estar preparado antes da data-limite, é importante verificar se a antena já é digital e se o aparelho de televisão precisa de um conversor externo, aparelho que transforma o sinal digital em analógico e permite que a TV continue transmitindo a programação.