O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), lançaram em conjunto uma campanha contra o assédio sexual no trabalho. Qual a diferença entre paquera e assédio sexual? O que é assédio sexual e quais suas caraterísticas? O que pode acontecer com quem comete esse tipo de atitude? Como prevenir, denunciar e provar? E de que forma o Ministério Público do Trabalho atua? As respostas estão nos seis vídeos da campanha, que tem o alerta “guarde as provas, não se cale, denuncie!”.