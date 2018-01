A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga, hoje, o resultado do Vestibular 2017/2018. A solenidade acontece no Campus Agrárias, onde também acontece a tradicional recepção aos calouros com o banho de lama. A partir das 13h30, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca assina a lista de classificados e, logo em seguida, a lista será divulgada no site do Núcleo de Concursos (NC–UFPR), na página da UFPR no Facebook e no mural físico do Campus Agrárias (Rua dos Funcionários, 1.540, Cabral).

A divulgação será o pontapé inicial para o tradicional Banho de Lama, organizado anualmente pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), centros e diretórios acadêmicos e atléticas para receber os calouros. A concentração de estudantes começa às 13 horas. Segundo a Gestão “O Rolê é Nosso”, além da piscina de lama, haverá shows, banheiros químicos, chuveiros e venda de comida, água, refrigerante sob as tendas. Apenas bebidas não alcoólicas serão permitidas na festa. O Banho de Lama será acompanhado pela Comissão Antiopressão do DCE, para coibir situações de constrangimento ilegal ou discriminação.