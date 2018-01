Urbs inicia vistoria do transporte escolar em Curitiba

A Urbs já começou a vistoria semestral dos veículos do transporte escolar cadastrados para prestar o serviço na capital. Este ano vence o prazo do Conselho Nacional do Transito (Contran) para que todos os veículos com data de fabricação anterior a 2016 estejam com espelhos retrovisores, câmera-monitor ou outro dispositivo equivalente para ampliar a visão externa do motorista. Após 2016, os veículos já contam com o item de fábrica. Em Curitiba, cerca de 860 veículos são licenciados para a atividade.