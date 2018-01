Palco vira picadeiro no 1º Faz de Conta

A partir de amanhã, as famílias voltam a se divertir com os espetáculos infantis gratuitos do projeto Faz de Conta, no Shopping Estação.

Quem abre a programação de 2018 é o artista Matias Donoso, que transforma o palco em um picadeiro com o seu show circense.

Números de improviso e participativos, aliados a malabarismos e equilibrismos encantam a plateia a partir das 16h no Espaço Faz de Conta (piso L1).

Serviço

Faz de Conta Show Circense

Onde: Espaço Faz de Conta, piso L1 do Shopping Estação (av. Sete de Setembro, 2.775, Curitiba)

Quando: Sábado (13), às 16h

Quanto: Grátis