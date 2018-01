Fábio Silvestre em ‘O Bêbado’: quatro sessões (foto: Chico Camargo)

O ator e humorista Fábio Silvestre faz uma temporada das comédias ‘Bizinelli - Um Homem Abaixo da Lei’ e do já clássico ‘O Bêbado’, no Teatro Lala Schneider. Os dois espetáculos têm estreia hoje.

‘O Detetive Bizinelli’ que se autointitula o pior detetive da República de Curitiba, é o protagonista da última comédia escrita, dirigida e interpretada por Fábio Silvestre. Nela Fábio é um detetive que vive, trabalha e come miojo em uma pequena sala do Terminal Guadalupe. Ali, Bizinelli ficou famoso por nunca ter resolvido nenhum de seus casos. Todos os clichês de filme noir se encontram nesse solo de Silvestre. Da visita da mulher fatal, a capa de gabardine, o cigarro aceso, o jazz como trilha sonora, as frases de efeito. Uma espécie de Ed Mort curitibano visitando a Lava Jato no maior caso da vida de Bizinelli.

‘O Bêbado’ teve sua estreia no mesmo palco do Lala em 2003. Prestes a completar 15 anos de estrada e bebedeira, a história do bêbado sem nome conversando com um interlocutor imaginário, continua levando muita gente ao teatro. O sucesso não tem explicação. Mas os ingredientes passam pela interpretação de Fábio Silvestre que vive além do personagem título, uma travesti de Bocaiúva do Sul, um ex-ator de filmes pornô que sofre de impotência e um pastor possesso. Além disso, a comédia também tem momentos de poesia e drama.

Ambas as peças estarão em cartaz todas as sextas, até 2 de fevereiro.

Serviço

BIZINELLI - Um Homem Abaixo da Lei

Quando: Dias 12, 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro, às 21 horas

O BÊBADO

Quando: Dias 12, 19 e 26 de janeiro e 2 de fevereiro, à meia-noite

Quanto: R$ 40 (inteira), R$ 30 (com bônus) e R$ 20 (meia)

Onde: Teatro Lala Schneider (Rua Treze de Maio, 629, Centro)