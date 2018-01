Arte e ótima gastronomia na noite

O novo proprietário Giuliano com o chef Adilson

O que já era bom ficou ainda melhor! O Mezanino das Artes mudou e agora oferece um happy hour com culinária contemporânea, nova carta de drinques e apresentações artísticas. Nesta nova versão Restô Bar, o restaurante colocou no menu novas porções e entradas, mantendo os já tradicionais pratos da casa, elaborados pelo Chef Adilson Lázaro

A carta de drinques foi desenvolvida pelo mixologista Willian Machado e está incrível. "Com o Restô Bar queremos que nossos clientes encontrem no Mezanino mais que um lugar para jantar, mas um espaço para confraternizar e apreciar arte e música”, comenta Giuliano Coletta, novo proprietário do restaurante.

Novidades foram adicionadas ao menu da noite, como Mignon Sourton, o Bacalhau do Chef e as Vieiras grelhadas com papardelle.

O almoço continua delicioso, fazendo um passeio pela culinária de vários países, variando em todos os dias da semana. O restô bar, une cultura e ótima gastronomia num só lugar.

Mezanino das Artes

Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 805 – Centro.

Telefone: (41) 3222-3439

