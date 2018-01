Carmem e Lambach: canções inéditas de Russo (foto: Divulgação)

Carmem Manfredini, irmã de Renato Russo, estará em Curitiba no dia 12 de janeiro (sexta-feira) para participar de um show ao lado do primeiro guitarrista da Legião Urbana, Kadu Lambach, o Eduardo Paraná, no Vox Bar. A ocasião será especial para os fãs da banda de Brasília, pois pela primeira vez serão apresentadas composições de Renato Russo que não chegaram a ser gravadas.

Há algum tempo, Eduardo Paraná vem construindo canções para as letras de Renato Russo que não se tornaram músicas. Alguma delas, o guitarrista está em posse há mais de trinta anos. Ele foi fundador da Legião Urbana, ao lado de Russo e do baterista Marcelo Bonfá.

Porém, mesmo com o ineditismo desta “nova” obra legionária, o evento não deixará de lado os grandes sucessos. Carmem e Kadu vão apresentar também os maiores sucessos do poeta de Brasília e do rock do planalto.

O show ‘Música Urbana: O início de uma Legião’ faz parte de um projeto que envolve também o livro com mesmo nome, que retrata a história da banda de Brasília com sua primeira formação. Escrito pelo jornalista André Molina, a obra traz informações de um período pouco explorado na história do rock de Brasília e está sendo finalizada. Vale dizer que o livro possui escrituras de Renato Russo da época e contém prefácio escrito por Carmem Manfredini.

SERVIÇO

Show ‘Música Urbana. O início de uma Legião’

Onde: Vox Bar (R. Barão do Rio Branco, 418 – Centro)

Quando: Hoje, a partir das 21 horas

Quanto: R$ 20