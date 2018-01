Simone e Simaria tocam em Guaratuba neste sábado

Simone e Simaria: coleguinhas (foto: Divulgação)

Quem ouviu a música ‘Meu Violão e Nosso Cachorro’, que se tornou um fenômeno na música brasileira, talvez não imaginasse que Simone& Simaria conseguiriam superar tamanho sucesso. As coleguinhas, como são conhecidas, desembarcam amanhã em Guaratuba para uma apresentação no Café Curaçao.

Exatamente um ano após o lançamento do CD e DVD ‘Simone e Simaria Live’ – o primeiro das artistas pela gigante Universal Music e indicado ao Grammy Latino –, as coleguinhas se tornaram destaques do entretenimento nacional. Nos últimos 12 meses, elas emplacaram quatro músicas nas rádios brasileiras, e finalizaram 2017 com o maior sucesso radiofônico do Brasil – ‘Loka’, a faixa foi lançada no início do ano passado. ‘Loka’ raz para o sertanejo uma pitada de arrocha e o cobiçado reggaeton, criando uma fórmula única

Simone & Simaria se tornaram personalidades amadas pelo público, mídia e mercado publicitário, transformando em uma das artistas mais admiradas do país por uma gama de públicos. O fortalecimento da marca da dupla trouxe para as artistas mais uma grande oportunidade. As coleguinhas são técnicas de uma das franquias de TV Shows mais famosos do Globo: o ‘The Voice Kids’.

Serviço

Simone & Simaria

Onde: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba-PR)

Quando: 13 de janeiro de 2018 (Sábado). Horários: Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Quanto: de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 287,50 (inteira), de acordo com o setor.