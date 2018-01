Litoral recebe show do Jota Quest nesta sexta

Jota Quest: o show ‘Músicas Para Cantar Junto’ repassa a trajetória de 20 anos de sucesso do grupo (foto: Divulgação)

Após passagem pelo grande palco do Rock in Rio 2017 e por Curitiba em novembro passado, os mineiros do Jota Quest descem a serra paranaense rumo a Guaratuba. Nesta sexta, dia 12 de janeiro, eles apresentam no Litoral seu mais novo show, ‘Músicas Para Cantar Junto’, espetáculo que repassa a trajetória de 20 anos de sucesso do grupo apresentando, pela primeira vez na carreira, versões “acústicas” para seus maiores hits, além de canções inéditas compostas especialmente para o projeto. O quinteto mineiro faz única apresentação no palco da arena do Café Curaçao (Av. Brejatubá,500), a partir das 23 horas.

Rogério Flausino (voz) promete uma noite de muita emoção e alegria, ao lado de seus parceiros de banda Paulinho Fonseca (bateria), PJ (baixo), Marco Túlio (violões) e Márcio Buzelin (Teclados), que tem mesma formação desde sua criação em meados dos anos 90. Para banda de apoio na turnê ‘Acústico’, estão convocados Pedro Cassini (violões), Play e Tibless (backing vocais) e Brasa Trio (metais) com Fabrício Hernane (Trombone); Moisés Nazaré (Trompete) e Jacques Anderson (Sax).

No repertório, clássicos de duas décadas de sua discografia como ‘Dias Melhores’, ‘Amor Maior’, ‘Só Hoje’, ‘O Vento’, ‘Fácil’, ‘Do Seu Lado’, ‘Vem Andar Comigo’, ‘Dentro De Um Abraço’, ‘As Dores Do Mundo’, ‘Encontrar Alguém’, ‘Na Moral’, ‘Blecaute’ e ‘Mandou Bem’, entre outros, agora repaginados para o formato acústico, além das inéditas ‘Morrer de Amor’, parceria com Alexandre Carlo, da banda Natiruts; ‘A Vida e Outras Histórias’, parceria com Leoni; e ainda ‘Pra Quando Você Se Lembrar de Mim’ parceria com Wilson Sideral, esta escolhida para ser o primeiro single do registro, já em alta rotação nas rádios e players digitais, e já contabiliza mais de cinco milhões de visualizações no youtube.

A programação visual e iluminação do espetáculo são assinados por Ludmila Machado e Lino Pereira.



SERVIÇO:

Jota Quest

Onde: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba-PR)

Quando: 12 de janeiro de 2018 (Sexta). Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Valores: de R$50 (meia-entrada) a R$ 195,50 (inteira), de acordo com o setor.