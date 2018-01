Ganhadores do Shopping Jardim das Américas

Foi realizado no dia 10 de janeiro o sorteio de Natal do Shopping Jardim das Américas. Foram três contemplados, cada um com umautomóvel Ônix: Wilson Batista, Agripina Barbosa e Renata de Albuquerque. Cada R$ 200,00 em compras nas lojas participantes davam direito a um cupom para concorrer a três automóveis Ônix. O sorteio acumulou cupons depositados ao longo de 2017.“Os três ganhadores são moradores das intermediações do Shopping, dos bairros Jardim das Américas e Cajuru. Ficamos felizes com o resultado, pois somos um centro de serviços e compras que funciona como uma extensão da casa dos nossos clientes, um espaço familiar com atrações e benefícios o ano todo”, conta Daniella Soni, gerente de Marketing do Shopping Jardim das Américas.

Mérito Esportivo 2017

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba (SMELJ) reuniu, na última semana, no Canal da Música, atletas e entidades que contribuíram para o fortalecimento do esporte na capital paranaense. Apoiadora de diferentes modalidades esportivas na cidade, a Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário foi uma das empresas reconhecidas durante o evento. Segundo Cristiane Kilter, gerente comercial e de marketing da Ademilar, o apoio ao esporte está alinhado à essência da empresa. “É uma honra receber esse reconhecimento e perceber que a iniciativa da Ademilar, de apoiar o esporte brasileiro, faz a diferença”, declara Cristiane.

Balanço:

** Acaba de ser lançada a COMA LEVE, uma nova opção de refeições saudáveis e congeladas. (A empresa é um braço da EAT&FIT, já consolidada no mercado pelas refeições personalizadas e entregues diariamente fresquinhas na casa dos clientes, mas agora ampliando a penetração no mercado).“É uma forma de facilitar quem quer ter em casa sempre refeições saudáveis, variadas e que só precisam ser aquecidas. Nossos produtos são feitos artesanalmente, com ingredientes integrais e sem adição de conservantes”, conta Diego Bergamini, sócio da COMA LEVE. A entrega é feita para Curitiba e para a Região Metropolitana. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp: (41) 9 9705 9798. As opções do cardápio são: Spaghetti de legumes com hambúrguer de carne light; Nugget funcional de peito de frango, purê de batata doce e mix de legumes; Lasagna Low Carb de Queijo, Carne e Abobrinha; Gnocchi de batata doce à bolonhesa, e Escondidinho de batata doce e carne.

** Hoje, sexta-feira, as 22 horas, Rogério Cordoni fará o show do seu aniversário de 50 anos, no Hard Rock Café Curitiba. A data será comemorada em grande estilo com o show Elvis Tribute. A noite será aberta aos amigos do cover de Elvis Presley e, claro, aos amantes da boa música! A entrada é gratuita. Venha relembrar os grandes sucessos do Rei e aproveitar essa data especial, afinal Elvis não morreu e está de aniversário!