Revitalizações integram a Grande Curitiba

Rodovia entre Curitiba e Campo Magro revitalizada: integração na RMC (foto: Orlando Kissner / ANPr)

O governo do Paraná entregou, na quinta-feira (11), em Campo Magro, as obras de ampliação e revitalização da PR-090, mais conhecida como Estrada do Cerne. Iniciadas em 2016, as obras envolveram um conjunto de serviços que melhoraram as condições de trafegabilidade em 11 quilômetros da rodovia que ligam a cidade a Curitiba. A revitalização da Estrada do Cerne beneficia quase 30 mil moradores de Campo Magro, que utilizam diariamente a rodovia, ligação com a capital paranaense.

Mas não é a única obra que visa facilitar os acessos entre os municípios da Grande Curitiba. Há obras andamento na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais e Piraquara, e na Rodovia da Uva, que dá acesso a Colombo. Está em licitação a obra na Rodovia dos Minérios, ligação da capital com os municípios de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

Na PR-415, a Leopoldo Jacomel, que liga Curitiba, Pinhais e Piraquara, a obra de revitalização do trecho já tem mais de 80% da obra pronta, e devem ser entregues até o final do primeiro semestre deste ano, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho nesta semana.

A ligação com a cidade de Colombo também passa por melhorias. Dois projetos distintos estão previstos para a PR-417, também conhecida como Rodovia da Uva. A licitação para a construção de três faixas em cada trecho da rodovia, em um trajeto de 3,8 quilômetros, está prevista para ser lançada no primeiro semestre de 2018.