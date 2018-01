Pinhais realiza a primeira feira de doação animal no dia 27 de janeiro

No dia 27 de janeiro será realizada em Pinhais a primeira edição de 2018 da tradicional Feira de Adoção de Animais, o evento acontece das 13h30 às 17 horas no Bosque Municipal. A iniciativa é promovida por meio da Seção de Defesa e Proteção Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Os interessados em adotar deverão apresentar a carteira de identidade e o CPF, além disso, é necessário assinar um termo de compromisso. Na oportunidade, os novos tutores receberão todas as orientações quanto aos cuidados com o novo membro da família. Para serem doados os animais devem estar devidamente vacinados, vermifugados e, os que possuam mais de seis meses de vida, castrados. A comprovação de tais procedimentos deve ser apresentada por meio de documento no dia da feira.