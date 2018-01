O luto da moda contra o abuso

#PerfeitaSendoHumana – A modelo Kendall Jenner aparece linda - e com acne na premiação! O povo acha que é futilidade a modelo mais bem paga do mundo assumir um problema de pele? Pois não é não! Milhões de meninas no mundo inteiro que não tem a mesma chanc (foto: Fotos: Ana Clara Garmendia)

Demorou anos para chegarmos a esse momento. Podemos dizer que séculos, mas agora parece que vai.

Além de todo o movimento feminista de 2017, no qual, marcas lançaram produtos como a Dior e sua camiseta "We should all be feminists" ("Nós todos devemos ser feministas"), frase de 2013 da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, agora, o recado e a ação vai contra o abuso no cinema, mas não só por ali não.

Aproximadamente, 300 artistas como Reese Witherspoon, Emma Stone, Shonda Rhimes, Janelle Monae, Eva Longoria, Rashida Jones e Ashley Judd, além da grandiosa Oprah Winfrey criaram o fundo legal Time’s Up para combate de qualquer tipo de abuso, seja no trabalho, em casa ou em qualquer outra situação de vida das mulheres.

Quando grandes nomes emprestam seu status para uma causa, ela ganha uma dimensão e aceitação muito maior, pois você sente que não está mais sozinha. Por isso, esse momento de união entre arte, moda e ativismo é tão importante.

Na cerimônia do Globo de Ouro, acontecida no começo da semana nos EUA, todas as atrizes e convidadas foram de preto. Foi a maneira de deixar claro o recado: estão todas juntas contra os predadores sexuais, os misóginos, os homens que, de alguma forma, maltratam e oprimem as mulheres com sua, até então, intocada força. Que assim seja para tudo isso! Que possamos ver a elegância dessas lindas mulheres de preto como uma imagem de vitória moral por todas nós.

#ElaÉoMaximo – Naomi Campbell tinha que estar lá. Ela é uma das líderes em fazer a voz da mulher negra valer no mundo da moda. Graças a ela, milhares de portas se abrem hoje para meninas que buscam um lugar na profissão. Ela batalhou muito por isso e agora empresta sua força contra o assédio.

#ElaÉRainha – A atriz e apresentadora Oprah segurando seu troféu Cecil B. DeMille, a primeira mulher negra a ganha-lo. Ela fez um emocionante discurso de agradecimento no qual avisa aos predadores “seu tempo acabou”.

#ElaTambem – Uma das mulheres mais lindas do cinema contemporâneo: Catherine Zeta Jones, maravilhosa usando preto pela causa tinha mesmo que estar presente nesse momento!