Já pensou em presentear alguém com uma lembrança típica de São José dos Pinhais? No quiosque que abriga a Loja de Artesanato do Programa Economia Solidária, localizado na Rua XV de Novembro, é possível encontrar diversos itens produzidos por artesãos são-joseenses: de chaveiros e bolachas decoradas à pijamas e produtos confeccionados em madeira.

O quiosque, que ficou fechado temporariamente em 2017, foi reaberto neste mês de janeiro e está sendo gerenciado por grupos de artesãos que participam do Programa Economia Solidária da Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária (Setrab) da Prefeitura de São José dos Pinhais.

“Atualmente contamos com sete grupos de Economia Solidária, sendo que quatro destes estarão se revezando no quiosque, ou seja, a cada mês teremos produtos diversificados sendo comercializados no local, que também funciona como uma vitrine e portfólio para os artesãos”, explica Cassia Ramos, coordenadora do programa na Setrab.