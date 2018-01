Marina Ruy Barbosa responde internauta que a criticou por papel em novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protagonista de "Deus Salve o Rei", nova novela da faixa das 19h da Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa não "deixou quieto" a crítica feita por um internauta do Twitter, nesta quarta (10). Na trama, Marina vive a mocinha Amália, rival da princesa Catarina, interpretada por Bruna Marquezine. "Essa novela nova tem a Marina Ruy Barbosa como protagonista. Essa menina tem quantos familiares na Globo gente? Porque talentosa ela não é. E ainda pega papel de protagonista?", escreveu o internauta. "Nenhum! Por isso que to suando desde os 9 pra conquistar meu lugar", respondeu a atriz, que dá vida a princesa Amália na trama que estreou nesta terça (9). Outros internautas apoiaram a artista. "Na novela é plebeia mas na vida real é rainha"; Marina começou a atuar na Globo em 2002, quando tinha sete anos, fazendo uma participação especial na novela "Sabor da Paixão". Mas seu primeiro papel de destaque veio em 2004, aos nove anos, na trama "Começar de Novo". Desde então, a atriz ganhou destaque na emissora atuando em folhetins como "Belíssima", "Totalmente Demais" e "Império". Recentemente, a atriz estreou como escritora ao lançar um livro de poesias. "Inspirações - Uma Seleção Afetiva de Reflexões e Poemas" reúne poesias e histórias da atriz na forma de um diário compartilhado. A ideia do livro surgiu depois de Marina ficar por dois anos lendo e recomendando poesias para os seus seguidores nas redes sociais.