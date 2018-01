Corinthians negocia e fica perto de contratar vascaíno Mateus Vital

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia vascaíno Mateus Vital, 19 anos, negocia saída para o Corinthians. A transação está próxima de ser concluída e levará o jovem ao Parque São Jorge por um contrato de quatro anos. A informação foi divulgada pelo Esporte Interativo e confirmada pelo UOL Esporte. Os termos da transferência ainda não foram revelados. O negócio é conduzido pelo empresário Carlos Leite, presente entre negociações dos dois clubes há alguns anos. Mateus Vital fez o último treino pelo Vasco nesta quinta (11) e deve se juntar ao lateral Madson e ao zagueiro Anderson Martins como baixas para o treinador Zé Ricardo nesta janela de transferências. Classificado pelo Corinthians como oportunidade de mercado, Mateus Vital pode atuar pela faixa central ou pelos lados do campo e chamou atenção da comissão técnica corintiana durante o último Campeonato Brasileiro. Formado na base do Vasco, Matheus Vital disputou 30 jogos da Série A e anotou gols contra Grêmio e Ponte Preta - este valeu vaga na Copa Libertadores. Até aqui, o Corinthians já confirmou as contratações do volante Renê Júnior, do atacante Júnior Dutra e do lateral Juninho Capixaba. Além disso, está próximo de assinar com o zagueiro Henrique, de saída do Fluminense, e quer concluir a compra de Henrique Dourado, centroavante também do Flu.