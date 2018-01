‘Não fazemos abordagem, só acompanhamento’, dizem criadores de botão do pânico

De acordo com Marielen Salvaia, diretora disciplinar do D.E.C., os dias e horários que concentram mais ocorrências são os finais de semana, de quinta-feira a domingo, principalmente no período da madrugada. Ela conta ainda que os motoristas parceiros já tiveram de lidar de tudo, desde sequestros, motoristas tendo de fazer de aviãozinho para traficante e até passageiros armados querendo roubar o veículo.

Ao atenderem uma ocorrência, contudo, jamais fazem a abordagem do veículo cujo motorista está em risco, apenas acompanhamento. Quando necessário, acionam as autoridades. “Se largarem o motorista em algum lugar, resgatamos ele e levamos para o nosso QG ou para a delegacia. Já se o motorista for mantido no carro, seguimos até o fim e acionamos as autoridades”, expolica Marielen.

Agilidade

Os participantes do Driver Elite Club, inclusive, garantem: sempre que há uma ocorrência envolvendo um parceiro, chegam ao local antes da Polícia Militar. Um dos fatores é o grande número de motoristas de aplicativos espalhados pela cidade. Outro – e que explica a exigência de o cadastro ser feito pessoalmente – é a gama de informações que o sistema de segurança disponibiliza em caso de emergência.

“A gente sempre chega mais rápido que a polícia e até damos um apoio para eles, porque temos todas as informações na mão – placa do veículo, localização do automóvel, telefones para contato, foto do motorista. Isso tudo acaba facilitando muito para eles”, conta Wanderson José, o Catra. Mas, segundo o grupo, sempre que há uma situação grave, a polícia é chamada, porque só ela pode fazer esse tipo de abordagem, especialmente em casos de assalto.