São Paulo vence Chapecoense em jogo interrompido por falta de luz e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As condições do tempo em Ribeirão Preto eram as ideais para alguém com o apelido de Toró brilhar. Com belos gols anotados no segundo tempo, debaixo de muita chuva, o atacante garantiu a classificação do São Paulo à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na noite desta quinta-feira, no Estádio Santa Cruz. Com a vitória, o São Paulo devolve a eliminação sofrida para a Chape na Copinha de 2017, também na segunda fase, na disputa por pênaltis. O adversário tricolor no próximo estágio do torneio será o Vitória, que goleou o Ituano por 4 a 1. Jonas Gabriel da Silva Nunes, o Toró, de apenas 18 anos, anotou duas vezes de forma muito parecida contra os catarinenses. Aos 19 minutos do segundo tempo, ele abriu espaço e chutou de fora da área, com efeito, no ângulo esquerdo de Tiepo. Aos 25, o atacante repetiu a técnica, batendo na bola com o lado de fora do pé, para fazer o segundo golaço da partida. Depois dos lampejos de Toró, quem retomou o protagonismo do jogo foi o mau tempo. Um raio que caiu nas proximidades provocou a queda de energia elétrica no Estádio Santa Cruz, e a partida ficou interrompida por 17 minutos.