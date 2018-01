Justiça confirma suspensão da venda do laticínio Itambé para Lactalis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça manteve, nesta quinta-feira (11), a suspensão da venda do laticínio mineiro Itambé para a francesa Lactalis. A decisão partiu do mesmo juiz que concedeu a liminar no mês passado suspendendo a operação, Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 1ª Vara Empresarial de São Paulo. Foi uma resposta ao pedido de recurso pela CCPR (Cooperativa de Produtores de Leite de Minas Gerais), que vendeu a Itambé para os franceses. Ainda cabe recurso. Em dezembro, duas semanas após a compra da Itambé pela francesa Lactalis, um negócio estimado em quase R$ 2 bilhões, a Justiça suspendeu a operação. Na ocasião, quem pediu a liminar para paralisar o negócio foi a Vigor. A empresa era dona de 50% da Itambé até o dia 4 de dezembro, quando a CCPR (dona dos outros 50% da Itambé) exerceu seu direito de preferência de compra e ficou com 100% do laticínio mineiro. No dia seguinte, porém, a CCPR anunciou o acordo de venda da totalidade da Itambé para a francesa Lactalis, uma movimentação que a Vigor considerou como violação do acordo de acionistas, conforme o pedido de liminar aceito pelo juiz. HISTÓRICO O imbróglio tem raízes na operação em que a J&F, holding dos irmãos Wesley e Joesley Batista, vendeu a Vigor para a mexicana Lala, em outubro. Após acertar a compra da Vigor, a Lala tenta comprar também a outra metade das ações da Itambé, mas foi impedida porque a CCPR tinha o direito da preferência. Para exercer sua preferência e comprar os 50% pertencentes à Vigor, evitando o negócio com a Lala, a CCPR pediu financiamento da Codemig (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais). Mas no dia seguinte, a diretoria da CCPR vendeu 100% da empresa para a Lactalis. A liminar, portanto, suspendeu a venda dos 50% da Vigor na Itambé para a CCPR e, consequentemente, a venda dos 100% da Itambé para a Lactalis. Procuradas, CCPR e Vigor não foram encontradas para se manifestar até o fechamento desta reportagem.