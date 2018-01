Milhares de peruanos participam de manifestação contra indulto a Fujimori

Milhares de pessoas protestaram nessa quinta-feira (11) em várias cidades do Peru contra o indulto concedido no último dia 24 de dezembro pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex-governante Alberto Fujimori, que cumpria desde 2009 uma condenação de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade. A informação é da Agência EFE.

A principal manifestação ocorreu em Lima, onde se formaram concentrações em diferentes pontos da cidade, como o Campo de Marte, a Praça Bolognesi e o centro do distrito de Miraflores. Depois, os manifestantes percorreram ruas da capital até o ponto central, na Praça Dois de Maio.

Houve manifestações também nas cidades do interior do país, como Barranca, Ayacucho, Cuzco, Piura e Arequipa, onde grupos civis protestaram pacificamente, pedindo a revogação do indulto, enquanto eram escoltados pela polícia.

"O indulto é um insulto" foi o lema principal da manifestação nacional, que teve a participação de integrantes da Confederação Geral de Trabalhadores do Peru (CGTP), o maior sindicato do país.

O governo concedeu o indulto, com base em razões humanitárias, três dias depois que o grupo do fujimorismo, liderado por Kenji Fujimori, se absteve de votar no Congresso um pedido de destituição de Fujimori, por vínculos de uma empresa sua com a construtora Odebrecht.