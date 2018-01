Avenida Comendador Franco ficará parcialmente fechada nesta sexta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

12/01/18 às 09:32 Redação Bem Paraná com assessoria

Os motoristas que transitarem pela Avenida Comendador Franco prescisam redobrar a atenção. Os trabalhos para a retirada os postes de energia elétrica seguirão por esta sexta-feira,12, segundo as informações a Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran).

Por conta deste trabalho, a via no bairro Jardim Botânico, estará parcialmente fechada nos dois sentidos, entre o viaduto sobre a Linha Verde e a Rua Prof. Luiz Carlos Pereira da Silva, com a retirada de postes de energia.