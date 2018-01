Ideias colaborativas dão forma ao novo edital de ocupação do Worktiba

(foto: SMCS)

Novas ideias para compor o segundo edital de ocupação do Worktiba Barigui foram debatidas na tarde desta quinta-feira (11/01). O edital tem por objetivo fazer a seleção de mais 30 empreendedores para ocupar o espaço colaborativo instalado ao lado do de Salão de Atos no Complexo Imap Barigui. A principal discussão foi com relação a simplificação do processo de seleção, sem perder o foco social do espaço.

O coworker Gustavo Braga Simões, da JCI, entidade que fomenta ações sociais, sugeriu a reordenação do processo de seleção, dividindo a primeira fase com a análise dos projetos e a segunda a análise da documentação, o que daria mais tempo para os empreendedores buscarem todas as certidões necessárias.

A proposta foi bem aceita pelos demais, que também sugeriram outras alterações no edital para facilitar o processo, como a inclusão de modelos de declaração obrigatórias editáveis, explicação do que é empreendedorismo social e adaptação de processo de seleção para formato digital, agilizando a seleção e evitando o uso de papel.

Todas as sugestões apresentadas no encontro foram compiladas e já estão em análise técnica e jurídica pela equipe do Imap, órgão gestor do espaço.

A diversidade de formações, ideias e experiências são fundamentais para o desenvolvimento do espaço, essa é visão do empreendedor Juliano Santos, da Prevention Vison Test, que deixou o espaço do Worktiba pois sua startup triplicou de tamanho no período que esteve no espaço colaborativo do parque Barigui.

“Aqui conheci muita gente, fiz conexões, desenvolvi e aprimorei meu projeto. Quem puder fazer parte do espaço, estará em um ambiente inovador e livre para se desenvolver”, afirmou. A opinião de Juliano é semelhante à da advogada e empreendedora Ninfa Welzel Balma, que esteve no espaço pela primeira vez e ficou impressionada com a integração dos coworkers e o formato de trabalho deles.

“Muito legal o espaço e o formato de participação e construção de ideias. É uma construção coletiva, um ajuda o outro. Eu quero participar do edital de seleção, já vou me preparar para não perder os prazos”, disse.

A construção coletiva do espaço foi reforçada no encontro, que somado a outros eventos, reuniões e o acompanhamento constante das instituições parceiras do projeto colaboram no desenvolvimento dos empreendedores. “A construção coletiva é muito importante, o evento de hoje compilou as sugestões e vivências dos coworkers do espaço e do público em geral que quer ajudar a desenvolver o projeto”, explicou o presidente do Imap, Alexandre Jarschel de Oliveira.

Cultura

Para este ano, além da ampliação do número de vagas no espaço Worktiba Barigui, o Imap está projetando o segundo espaço colaborativo, este com foco nos empreendedores culturais e da economia criativa, instalado no bairro São Francisco. “Vamos ampliar o processo de requalificação dos espaços para servir mais e melhor a população, fomentar suas ideias e negócios”, comenta Jarschel.

Os demais espaços Worktiba da cidade vão seguir a mesma concepção do primeiro espaço inaugurado em março de 2017, reaproveitando espaços e equipamentos subtilizados na administração pública, que em conjunto com uma infraestrutura moderna de internet, palestras, mentoria especializada e acompanhamento constante do desenvolvimento dos empreendedores, colabora no fomento a inovação e o empreendedorismo na cidade.

Assim que validado técnica e juridicamente o novo edital de ocupação do Worktiba Barigui será publicado no Diário Oficial do município e estará disponível do site do Imap: www.imap.curitiba.pr.gov.br

SóMEI Janeiro

A série de eventos mensal SÓMEI, que tem por objetivo fomentar os negócios dos empreendedores da categoria MEI, categoria de empresa que mais cresce e emprega no Brasil, terá a sua edição de janeiro de 2018 como tema a produção de vídeos para internet.

A especialista em marketing e empreendedora digital Dany Angel irá apresentar soluções criativas e de baixo custo para a utilização de vídeos na divulgação dos pequenos negócios. A palestra ocorre quarta-feira (17/01), às 15h, no Worktiba Barigui. As inscrições são gratuitas e feitas no local 30 minutos antes do evento.