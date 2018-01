Resultado do Enem é antecipado para o dia 18 de janeiro

Redação Bem Paraná com assessoria

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 serão divulgados no dia 18 de janeiro, um dia antes da data anteriormente definida, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os resultados só poderão ser consultados individualmente na Página do Participante. Para a consulta será necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

O Enem é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior, passando até mesmo a ser aceito pela Universidade de São Paulo (USP) e em 27 instituiçoes de Portugal.

Para aqueles que se esqueceram da senha, o Inep sugere que a recuperação seja feita com antecedência.

Os resultados dos treineiros serão liberados 60 dias depois da divulgação regular. Os espelhos de correção das redações também serão divulgados após 60 dias.