Educação abre matrículas para cursos de idiomas gratuitos. Veja como participar

(foto: Hedeson Alves/AEN)

A Secretaria da Educação está com matrículas abertas para o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) nas escolas da rede estadual. A matrícula pode ser feita até o dia 19 de janeiro. São ofertados cursos gratuitos de Língua Estrangeira Moderna de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Mandarim, Polonês e Ucraniano. A partir deste ano estão disponíveis os cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Para fazer a matrícula é necessário ter pelo menos 11 anos de idade e apresentar os seguintes documentos na própria escola que oferta o curso: ficha de requerimento preenchida; fotocópia de certidão de nascimento ou de documento de identidade; fotocópia de fatura de concessionária de energia elétrica; comprovante de conclusão dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano).

Uma lista de escolas autorizadas a matricular alunos nos cursos de Línguas Estrangeiras Modernas está disponível no Portal Dia a Dia Educação. Clique AQUI.

A disponibilidade dos novos cursos de Libras e Português para Falantes de Outras Línguas pode ser verificada junto aos Núcleos Regionais de Educação. Clique AQUI.

VAGAS

As vagas de cursos de Língua Estrangeira Moderna estão disponíveis para estudantes da rede pública estadual (70%), professores e funcionários da Secretaria de Estado da Educação (10%) e comunidade em geral (20%). Para abertura de turma é necessário um número mínimo de 20 e máximo de 30 estudantes.

O curso de Libras será destinado a estudantes da rede pública e interessados que sejam ouvintes. “O objetivo do novo curso de Língua Brasileira de Sinais é ampliar a comunicação entre ouvintes e a comunidade surda”, explica o chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria, Cassiano Ogliari. Este curso também exige um mínimo de 20 e máximo de 30 estudantes.

O curso de Português para Falantes de outras Línguas exige um mínimo de 10 e máximo de 25 estudantes. É destinado, preferencialmente, aos estudantes estrangeiros da rede estadual que não possuem proficiência em língua portuguesa para realizar suas atividades escolares.

“Vamos promover a integração do estudante estrangeiro com a cultura brasileira e paranaense, por meio do novo curso de Português para Falantes de Outras Línguas”, afirma a coordenadora de Educação Integral da Secretaria, Zulsi Maria Teixeira Rohr.

As matrículas neste curso podem ser realizadas a qualquer momento, e também exigem a apresentação de fotocópia de visto no passaporte ou fotocópia de documento de identidade de estrangeiro.

CERTIFICADO

Os cursos de Línguas Estrangeiras Modernas são organizados em LEM I, II e III. Eles têm duração de um ano cada e carga horária total de 160 horas-aula por ano. Os cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e de Libras duram um ano, com 160 horas-aula totais.

As atividades semanais de todos os cursos são de quatro horas-aula de 50 minutos, em dois dias não consecutivos. Podem ser nos turnos manhã, intermediário manhã, tarde, intermediário tarde e noite, de acordo com o estabelecimento de ensino.

Os estudantes do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas que apresentarem frequência mínima de 75% e média igual ou superior a 6,0 receberão um certificado pelo ano de atividades concluídas, contendo as especificações do curso, registros de avaliação, carga horária e frequência.

DEMANDAS ATUAIS

Em 2018 o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas entra seu 32º ano de ofertas de cursos de línguas, como ensino extracurricular e ampliação de jornada escolar. A inclusão dos novos cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e Língua Brasileira de Sinais atende às demandas atuais da sociedade.