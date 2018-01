Destaques da programação (de 13 a 19 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 13 Record, 23h CHUMBO GROSSO Título original: Hot Fuzz Produção: Reino Unido, 2007 Direção: Edgar Wright Elenco: Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy. Nicholas Angels, um policial de Londres, é transferido para a pacata vila britânica de Sandford e estranha o sossego do local. No entanto, essa tranquilidade está para acabar quando alguns moradores morrem em acidentes sinistros. - DOMINGO, 14 Band, 17h00 O CAÇADOR DE DRAGÕES Título original: Dawn of the Dragon Slayer Produção: EUA, 2011 Direção: Anne K. Black Elenco: Richard McWilliams, Nicola Posener, Philip Brodie. Will Sheperd embarca em uma jornada na caça ao dragão que matou seu pai. Ele começa a trabalhar para Baron Sterling, querendo aprender a matar o animal. Kate, filha de Baron começa a ensiná-lo, só que seu pai não gosta nada disso e decide matar o jovem. Will traça um novo caminho em sua vingança, ao mesmo tempo, que tenta salvar sua vida. - SEGUNDA, 15 Globo, 22h59 THOR: O MUNDO SOMBRIO Título original: Thor: The Dark World Produção: EUA, 2013 Direção: Alan Taylor Elenco: Jaimie Alexander, Christop Eccleston, Chris Hemsworth. Thor precisa contar com a ajuda de seus companheiros e até de seu traiçoeiro irmão Loki em um plano audacioso para salvar o universo. Entretanto, os caminhos de Thor se cruzam com Jane Foster e, dessa vez, a vida dela está realmente em perigo. - TERÇA, 16 SBT, 23h15 RESGATE EM ALTA VELOCIDADE Título original: Getaway Produção: EUA, 2014 Direção: Courtney Solomon Elenco: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight. Um motorista de carro de corrida recebe uma missão de vida ou morte no volante quando sua esposa é raptada e sua única esperança é seguir as ordens de uma voz misteriosa, de quem o está observando pelas câmeras montadas no carro que está dirigindo. - QUARTA, 17 Globo, 15h06 GANGUE ZIP ZAP Titulo original: Zipi y Zape y el Club de la Canica Produção: Espanha, 2013 Direção: Oskar Santos Elenco: Javier Gutiérrez, Daniel Cerezo, Raúl Rivas, Claudia Vega. Os travessos gêmeos Zip e Zap são enviados durante um verão para um internato bem rigoroso, onde é proibido se divertir. Lá, decidem formar um clube com outras crianças para combater o malvado diretor do lugar. Só que acabam descobrindo um perigoso segredo escondido na escola e vivendo a aventura mais maravilhosa de suas vidas. - QUINTA, 18 Globo, 15h05 RIO Titulo original: Rio Produção: EUA, 2011 Direção: Carlos Saldanha Elenco: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Will.I.Am. A arara Blu nunca aprendeu a voar e foi criado em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Quando sua dona descobre que Blu é uma espécie em extinção, eles viajam para o Rio de Janeiro para que ele possa perpetuar a espécie. Quando chegam lá que embarcam numa aventura pela cidade maravilhosa. - SEXTA, 19 SBT, 23h15 MEU NAMORADO É UM ZUMBI Título original: Warm Bodies Produção: EUA, 2013 Direção: Jonathan Levine Elenco: Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Analeigh Tipton. Em um mundo pós-apocalíptico, um zumbi romântico se apaixona por uma humana, e o envolvimento deles cria uma reação em cadeia. Ele quer provar que os zumbis podem mudar, mas o cenário indica uma batalha entre os vivos e os mortos-vivos. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.