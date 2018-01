UFPR divulga nesta tarde o resultado de vestibular 2018

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga, a partir das 14 horas, desta sexta-feira, 12, o resultado final do concurso Vestibular 2018. A consulta pode ser feita presencialmente ou pela internet, no site do Concurso Vestibular da UFPR ou na página da rede social Facebook.

Neste ano, 55.179 estudantes se inscreveram no concurso para disputar uma das 5.439 vagas oferatadas para os cursos de graduação do concurso.

A divulgação será o pontapé inicial para o tradicional Banho de Lama, organizado anualmente pelo Diretório Central de Estudantes (DCE), centros e diretórios acadêmicos e atléticas para receber os calouros. Segundo a Gestão “O Rolê é Nosso”, além da piscina de lama, haverá shows, banheiros químicos, chuveiros e venda de comida, água, refrigerante sob as tendas. Apenas bebidas não alcoólicas serão permitidas na festa.

Além da cerimônia, sexta-feira também será o dia da divulgação das respostas dos recursos para os candidatos que recorreram das notas das provas discursivas. As vistas das provas foram viabilizadas em 12 de dezembro pelo NC-UFPR. As respostas ficarão disponíveis para consulta no sistema até o dia 12 de fevereiro.

Neste ano, as bancas de validação de autodeclaração, que verificam os pedidos para concorrer às cotas, foram realizadas antes da primeira fase do vestibular. Portanto, os classificados nas listas de cotas serão conhecidos também no dia 12.

Matrículas

Entre os dias 17 e 25 de janeiro, os aprovados terão que fazer o registro acadêmico junto à UFPR. A confirmação da matrícula será feita diretamente nas coordenações dos cursos, entre 19 e 21 de fevereiro para os aprovados no primeiro semestre e de 30 de julho a 3 de agosto, para quem começará o curso no segundo semestre.