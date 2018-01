Destaques da programação (de 13 a 19 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga*: - SÁBADO, 13 HBO, 22h VIREI UM GATO Título original: Nine Lives Produção: Canadá/China/França, 2016 Direção: Barry Sonnenfeld Elenco: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Cheryl Hines, Mark Consuelos, Christopher Walken Ben é um executivo de sucesso, viciado em trabalho, que passa pouco tempo com a família. Para o aniversário da filha, ele compra um gato mas, a caminho de casa, Ben sofre um acidente e entra em coma. E agora seu espírito vive no corpo do gato. - DOMINGO, 14 Maxprime, 22h05 INFERNO Título original: Inferno Produção: EUA/Hungria, 2016 Direção: Ron Howard Elenco: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen O reconhecido simbologista Robert Langdon acorda em um restaurante italiano com amnésia e perseguido por assassinos. Com a ajuda da doutora Sienna Brooks, Robert segue um série de pistas deixadas pelo escritor Dante Alighieri para deter um vírus mortal. Tom Hanks e Felicity Jones estrelam este filme da saga baseada nos famosos livros de Dan Brown. - SEGUNDA, 15 Telecine Cult, 12h05 THELMA & LOUISE Título original: Thelma & Louise Produção: EUA/França, 1991 Direção: Ridley Scott Elenco: Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt Louise trabalha como garçonete e tem um relacionamento conturbado com o músico Jimmy. Thelma é casada com Darryl, que deseja que ela seja a dona de casa perfeita. Cansadas da vida que levam, as amigas decidem pegar a estrada para fugir da rotina, mas tudo se complica quando elas cometem um crime. - TERÇA, 16 TCM, 19h53 BATMAN Título original: Batman Produção: Reino Unido/EUA, 1989 Direção: Tim Burton Elenco: Isaac Bardavid, Jack Palance, Michael Keaton Em Gotham City o milionário Bruce Wayne (Michael Keaton), que quando jovem teve os pais assassinados por bandidos, resolve combater o crime como Batman, o Homem-Morcego. Mas chega o dia em que o vilão Coringa (Jack Nicholson) decide dominar a cidade e se torna um grande desafio para o super-herói. - QUARTA, 17 Telecine Premium, 22h RELACIONAMENTO À FRANCESA 2 Título original: Papa Ou Maman 2 Produção: Bélgica, 2016 Direção: Martin Bourboulon Elenco: Marina Fois, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux Após o divórcio, Vicent e Florence parecem ter se acostumado à nova vida. Para manter o equilíbrio familiar, um mora em frente ao outro em casas muito parecidas e cada um com o mesmo cachorro. Mas, quando novos amores surgem na vida dos dois, o ciúmes vem à tona, e eles começam a brigar novamente. - QUINTA, 18 MAX, 20h15 DOCINHO DA AMÉRICA Título original: American Honey Produção: EUA/Reino Unido, 2016 Direção: Andrea Arnold Elenco: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough A adolescente Star foge de sua problemática casa para se unir a um bando de desajustados que vão dirigindo através dos EUA enquanto vendem assinaturas de revistas de porta em porta. Star se vê então envolvida em um mundo de festas sem regras e amor juvenil. A diretora Andrea Arnold recebeu o Prêmio do Júri em uma menção especial do Júri Ecumênico no Festival de Cannes por esse filme. - SEXTA, 19 Canal Brasil, 20h05 RONDON, O DESBRAVADOR Produção: Brasil, 2016 Direção: Marcelo Santiago, Rodrigo Piovezan Elenco: Nelson Xavier, Rui Ricardo Diaz, Marcos Winter A partir do fictício encontro entre o Marechal Cândido Rondon (Nelson Xavier) e um jornalista para uma entrevista em sua residência, o militar, um grande líder, idealista e responsável por políticas de incentivo a convivência pacífica entre os povos indígenas e os brancos, revisita sua história. Não faltam momentos marcantes, como a indicação ao Prêmio Nobel da Paz, em 1957. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.