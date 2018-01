(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emilly Araújo encerrou seu contrato com a Globo. A vencedora do "Big Brother Brasil 2017" fazia testes para dramaturgia na emissora, mas não foi aprovada em nenhum papel. Em uma transmissão ao vivo na última quinta (11), a ex-'BBB' anunciou o lançamento de seu canal no YouTube, o que deve acontecer ainda em janeiro. "Vai ser nesse mês. A gente vai poder ficar mais pertinho e vamos nos ver mais", disse ela. Em seu Instagram, Emilly também comentou os novos planos. A gaúcha sempre sonhou em ser atriz e, como mostra em suas postagens mais recentes, tenta se manter otimista com a carreira. "Seja sol, seja luz mesmo quando os dias parecerem escuros", escreveu ela em uma imagem. Em outra, comentou: "Dias de luta, dias de glória". CONTAS Com a conta recheada com R$ 1,5 milhão, Emilly e sua irmã gêmea Mayla se mudaram de Eldorado do Sul (RS) para o Rio de Janeiro, logo após o "BBB". A vencedora, no entanto, gastou boa parte do prêmio com "boletos antigos". Hoje, quase um ano depois do prêmio, Emilly se consolidou como uma influenciadora digital. Os mais de 3 milhões de seguidores no Instagram a ajudam na hora do cachê: segundo o "Extra", ela chega a cobrar R$ 8 mil por postagens publicitárias e o mesmo valor para ir a eventos.