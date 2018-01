Homem é preso por agredir a sogra e a ‘mulher’, de 13 anos, em Guarapuava

Em Guarapuava, região Centro-sul do estado, um homem de 23 anos foi preso após agredir a “mulher”, de apenas 13 anos. Segundo as informações da Polícia Militar, o homem convivia com a adolescente há três anos, ou seja, desde que ela tinha 1o anos. E a mãe da menina sabia, pois morava junto com o casal, que residia no distrito de Entre Rios.

