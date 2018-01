Servidor comissionado de Marumbi com dupla remuneração é punido

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou procedente a Tomada de Contas realizada no Município de Marumbi devido à acumulação de atribuições e remuneração por José Roque Spricigo. O prefeito desse município do Norte do Estado à época da irregularidade, Adhemar Francisco Rejani (gestão 2009-2012), e Spricigo devem devolver R$ 31.642,41, solidariamente, ao cofre municipal, pelos pagamentos indevidos ao servidor comissionado a título de estágio. O prazo para o pagamento é o próximo dia 27 de fevereiro.

Segundo Comunicação de Irregularidade feita pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal (Cofim) do TCE-PR, José Roque Spricigo ocupou o cargo comissionado de assessor de Planejamento na Câmara Municipal de Marumbi no período de dezembro de 2009 a janeiro de 2013, com carga horária de 40 horas semanais; e o cargo de estagiário na Prefeitura entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, cuja jornada era de 30 horas semanais.

O relator do processo, conselheiro Ivan Bonilha, considerou os atos do ex-prefeito e do servidor comissionado irregulares, determinando a restituição integral dos valores pagos a título de estágio por Rejani e Spricigo. O valor original do ressarcimento, de R$ 20.712,00, foi atualizado monetariamente para R$ 31.642,41.