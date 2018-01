Depois de uma semana de chuva, Curitiba deve ter sol nesta sexta

(foto: Arquivo Bem Paraná)

A sexta-feira, 12, amanheceu com sol em Curitiba, ainda que tímido. Depois de uma semana de chuva e temperaturas que em nada lembravam o verão, o dia promete esquentar. A previsão do Simepar é de que o tempo melhore e fique mais firme em todo o Estado neste fim de semana com chuvas esparças.

Nas praias, os termômetros podem até mesmo ultrapassar a marca dos 30°C nesta sexta (12) e no domingo (14). Para Curitiba, as máximas previstas são de 27º nesta sexta à tarde, 28º no sábado e 30º no domingo. Em Santa Catarina, o tempo também melhora a partir da tarde de sábado.

Segundo o Simepar, a cobertura de nuvens diminui ao longo desta sexta. Por isso, há maiores períodos de abertura de sol. No entanto, isso não quer dizer que a chuva pare completamente. O calor que chega mantém o desenvolvimento de nuvens, e precipitações bem típicas de verão – aquelas rápidas e isoladas – continuam previstas para entre a tarde e a noite.