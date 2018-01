Litoral do Paraná tem 12 pontos impróprios para banho, segundo IAP

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) divulgou nessa sexta-feira (12) o quarto boletim de balneabilidade da temporada. De acordo com as análises dessa semana, aumentou o número de pontos considerados impróprios para banho no Litoral do Estado. Ao todo, foram registrados dois locais onde o banho não é indicado, além dos outros 10 que são considerados permanentemente impróprios.

O Instituto monitora a qualidade da água em locais onde há maior fluxo de pessoas durante o verão, incluindo o Litoral, Costa Oeste e Norte do Paraná. Amostras de água são coletadas do mar e dos rios nos dias e locais que registram maior fluxo de banhistas, onde há maior possibilidade de contaminação.

Esse trabalho possibilita avaliação de concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli) na água, que permite a verificação de contaminação por esgoto sanitário clandestino e a possibilidade de uso da água para atividades de lazer de contato primário, como natação, mergulho e esqui-aquático.

LITORAL – O novo boletim mostra que, além da Ponta da Pita, em Antonina, que já vinha apresentando concentração de bactérias em níveis superiores aos recomendados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), o rio Nhudiquara, na altura do Largo Lamenha Lins, em Morretes, não estão recomendados para banho.

Ao todo, são monitorados 49 locais na região, sendo 13 pontos em Guaratuba, 14 em Matinhos, 11 em Pontal do Paraná, cinco na Ilha do Mel, três em Morretes e dois em Antonina.

Além dos locais monitorados semanalmente, os boletins do Litoral também trazem maior destaque para informações das condições de dez pontos considerados permanentemente impróprios para banho - onde rios, canais e galerias pluviais desembocam no mar. Esses locais são acompanhados durante todo o ano e também na temporada, mas não entram na verificação semanal porque já se sabe que a água não corresponde aos padrões estabelecidos.

“São pontos que se apresentam permanentemente como impróprios para banho pois, devido a análises que fazemos de maneira esporádica durante todo o ano, sempre apresentam concentração de coliformes fecais acima do limite legal. Nesses pontos o banho não é indicado em nenhuma época do ano”, explica Ivonete Chaves.

INTERIOR – A qualidade da água é avaliada em 17 pontos de praias artificiais e represas da costa Norte e Oeste do Estado. A avaliação acontece nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e em Primeiro de Maio.

SINALIZAÇÃO – Os veranistas podem se orientar de acordo com as bandeiras na orla das praias, nos rios e nos reservatórios, que indicam se os locais estão próprios ou impróprios para banho. A sinalização aponta a condição da água a 100 metros a direita e a esquerda de cada bandeira.

A cor vermelha aponta que a água não é recomendada e a azul que a região está própria para banho. A água imprópria pode ser prejudicial à saúde, trazendo dermatites, problemas gastrintestinais e outras doenças mais graves.

DIVULGAÇÃO - Os boletins serão divulgados semanalmente, sempre às sextas-feiras, com dados do monitoramento dos pontos do Litoral e do Interior do Estado. Os boletins ficarão disponíveis no site do IAP (www.iap.pr.gov.br) e do Verão Paraná (www.verao.pr.gov.br).