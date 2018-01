Regional Boa Vista terá mais manutenção urbana e obras em 2018. Obras da ponte da rua Aleixo Schluga, esquina com rua Buda, no Santa Cândida, Regional Boa Vista. (foto: Pedro Ribas/SMCS)

O trabalho vai continuar intenso em 2018 nos 13 bairros atendidos pela Regional Boa Vista. A manutenção urbana será reforçada com a contratação de mais equipes para fazer roçadas, serviços de tapa buracos e limpeza e conservação de parques.

Nos bairros Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão, Tarumã e Tingui vivem aproximadamente 249 mil habitantes. Segundo a administradora regional do Boa Vista, Janaína Gerh, durante todo o ano de 2017 houve uma aproximação maior com a população que mora na região.

“Não havia diálogo com a população destes bairros na última gestão e isto mudou assim que assumimos a regional. Afinal a Administração Regional é a porta de entrada e o elo entre o prefeito e os munícipes”, explicou Janaína.

Para este ano já está prevista a contratação de mais equipes de manutenção e os serviços de tapa buraco, roçada, e manutenção de parques e praças serão ampliados. Esse aumento de equipes vai ajudar a resolver problemas que ainda esperam por solução.

Ponte

Nos primeiros dias de janeiro ano as obras na Regional Boa Vista já começaram com a construção da ponte sobre o córrego Jardim Cruzeiro do Sul, na Rua Aleixo Schluga, no Santa Cândida.

A troca da estreita estrutura de madeira, que exigia manutenção constante, por uma ponte de concreto era uma demanda antiga dos moradores. Há sete anos a Prefeitura não construía pontes de concreto na cidade.

Asfalto

Além da nova ponte, avenidas importantes que cortam os bairros atendidos pela Regional Boa Vista também vão passar por reformas e melhorias. Os trabalhos já começaram nas ruas 29 de Junho e Arary Souto, totalizando 895 metros de revitalização. O investimento nas duas obras é de R$ 592.406,42. As intervenções são feitas com massa asfáltica da Usina de Asfalto Norte da Prefeitura.

“Será um ano de construção e assim como aconteceu em 2017 a proximidade com a população vai continuar para que o trabalho continue a ser executado de maneira correta e cada vez melhor”, explicou Janaína.

Fala Curitiba

Através do programa Fala Curitiba foi possível aproximar a população do poder público e levantar os problemas nos bairros atendidos pela Regional. Reuniões constantes com os munícipes permitiu estabelecer o orçamento e onde serão feitos os investimentos em 2018.

“Demandas de segurança e a pavimentação foram as principais reclamações em 2017 e o convênio com o Governo do Estado está ajudando a colocar fim aos problemas de pavimentação na região em que atendemos”, explicou a administradora regional.

Na Rua Estados Unidos, no Bacacheri, por exemplo, foram recuperados 1.220 metros, nos trechos entre a Prefeito Erasto Gaertner até a Coronel Temístocles de Souza Brasil, e entre as ruas Jovino do Rosário e Canadá.

“A Regional Boa Vista tem uma equipe preparada para receber a demanda de todos é linha direta com a população como determinou o prefeito Rafael Greca”, definiu Janaína Gehr.