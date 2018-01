Shows e previsão de tempo firme deve levar 115 mil veículos para o litoral

A previsão de sol e calor, acompanhada da programação dos shows de Jota Quest e Simone e Simaria, em Guaratuba, deve movimentar as estradas que ligam Curitiba ao litoral. Quem pode antecipar a descida para as praias já estava de saída para as praias no final da manhã desta sexta-feira, 12, quando o movimento era de 1.120 carros por hora.

A previsão da concessionária Ecovia Caminho do Mar, que administra a BR-277 no trecho Curitiba/Litoral e as PRs 407 e 508, é de um aumento de 20% no tráfego pela rodovia, em relação ao último fim de semana, que deverá atingir a marca de 115 mil veículos nos três dias.

Entre as 14h e 20h desta sexta (12), a previsão é de que dois mil veículos passem por hora pela BR-277, sentido Litoral. No sábado (13), o movimento será alto até meio dia. Já no domingo (14), o tráfego será intenso no sentido Curitiba entre 13h e 23h. O horário com maior movimento será às 18h, com previsão de 2,4 mil veículos/hora.

Quem viaja ao Litoral tem à sua disposição três unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) localizadas nos km 35 e 10 (sentido Paranaguá) e km 61,2 (sentido Curitiba), onde pode usar banheiro, fraldário e telefone público e se abastecer de café e água, além de esticar as pernas e descansar um pouco.