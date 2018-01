Time alternativo para a estreia no Paulista toma forma no São Paulo

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam cinco dias para a abertura do Campeonato Paulista e o São Paulo mostra que cumprirá a promessa de iniciar a competição com times alternativos, como forma de compensar a curta pré-temporada. Nesta sexta-feira (12), o técnico Dorival Júnior apresentou o que deve ser a escalação da partida contra o São Bento, às 19h30 da próxima quarta, em Sorocaba. E a formação pode proporcionar a estreia de até quatro estreias no tricolor. A principal dúvida está no gol, entre Sidão e o recém-chegado Jean. Se o primeiro for guardado para a equipe titular, o novato contratado do Bahia pode entrar em campo pela primeira vez já contra o São Bento. O resto do time teria Bruno, Aderllan, Rony e Reinaldo; Pedro, Paulinho (Hudson) e Araruna; Júnior Tavares, Maicosuel e Bissoli. Os outros três possíveis estreantes seriam o zagueiro Rony e os volantes Pedro e Paulinho. O último só não começará a partida caso Hudson consiga atingir melhores níveis físicos, já que voltou do Cruzeiro em fase final de recuperação de uma grave lesão muscular. Já Aderllan deve ser titular pela primeira vez. No ano passado, o defensor emprestado pelo Valencia só jogou três vezes, totalizando apenas nove minutos em campo. Essa formação, com algumas variações, foi a mais utilizada até o momento entre os reservas na pré-temporada. Nesta sexta, por exemplo, a zaga teve Rony e Anderson Martins, mas o beque contratado do Vasco da Gama ainda não está regularizado e não poderá estrear contra o São Bento. Ele só participou do treinamento completo porque Rodrigo Caio foi poupado por dores no tornozelo esquerdo, passando Aderllan para o time titular, ao lado de Bruno Alves. O equatoriano Robert Arboleda também segue como baixa, tratando lesão na coxa direita, enquanto o garoto Brenner foi preservado após as avaliações fisiológicas apontarem alto nível de cansaço muscular. Assim, os titulares trabalharam com Militão, Bruno Alves, Aderllan e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Diego Souza. Christian Cueva, Hudson e o garoto Paulo Boia passaram metade das atividades do dia com trabalho de preparação física, enquanto Caíque, Gabriel Sara e Marquinhos Cipriano foram utilizados por Dorival para complementar o trabalho tático de posse de bola e contra-ataques. Morato, que voltou a treinar com o grupo nesta semana depois de cirurgia no joelho direito, reservou a manhã para exercícios na academia.