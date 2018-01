Mina é apresentado e diz esperar aprender com Piqué e Umtiti no Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Yerri Mina foi apresentado nesta sexta-feira (12) no Barcelona. Em entrevista ao canal oficial do clube espanhol, o ex-jogador do Palmeiras disse que espera aprender com os também zagueiros Piqué e Umtiti. "Para mim é um orgulho indescritível, porque sempre sonhei em estar aqui. Espero aprender muito com Piqué e Umtiti, compartilhar muito com eles e conquistar nossos objetivos", afirmou. Mina assinou um contrato até 2023 com o Barcelona. O zagueiro terá uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 389 milhões). A transferência de Mina foi acertada quando o Barcelona aceitou as imposições do Palmeiras e acertou a compra do jogador. O negócio foi fechado por 11,8 milhões de euros (R$ 45,7 milhões). O zagueiro será o primeiro colombiano da história a defender a equipe catalã. O clube paulista ainda terá de destinar cerca de R 9,1 milhões para o Santa Fé, até então detentor de 20% dos direitos de Mina, e devolver o valor investido por Paulo Nobre na contratação do zagueiro com correção monetária. O presidente ajudou com R$ 11,7 milhões na compra do colombiano em 2016. O Barcelona será responsável por pagar a cláusula de solidariedade aos formadores do jogador. No Palmeiras, Mina disputou 49 partidas e marcou nove gols. Ele foi campeão brasileiro de 2016 pelo clube.