Grêmio anuncia contratação de Madson, ex-Vasco, até final de 2021

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tem um novo lateral direito. Nesta sexta-feira (12) o clube gaúcho anunciou oficialmente a contratação de Madson, ex-Vasco. O jogador, titular em boa parte do Brasileiro de 2017 pelo time carioca, assinou contrato de quatro anos. Ele chega para ser o substituto de Edilson, negociado com o Cruzeiro. Madson teve 60% dos direitos econômicos adquiridos pelo Grêmio. "Podem esperar de mim muita dedicação, muito empenho para que a gente possa conquistar muitas coisas nesse ano", disse o jogador à Grêmio TV. Aos 25 anos, o lateral é considerado ofensivo e foi buscado pelo tricolor justamente pela grande velocidade e bom apoio. A negociação com o Vasco avançou na última semana, mas o primeiro contato já havia sido feito anteriormente -logo depois da conclusão da saída de Edilson. Na Arena, Madson vai disputar posição com Léo Moura e Leonardo Gomes. O entendimento da comissão técnica, porém, é de que o jogador poderá se tornar o titular da posição justamente pelo crescimento recente. Em 2017 ele iniciou como reserva e acabou sendo dono da posição em São Januário. Natural do interior da Bahia, Madson começou no Bahia, passou pelo ABC-RN e depois foi para o Vasco. No clube cruzmaltino se sagrou bicampeão carioca em 2015 e 2016.