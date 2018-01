Meia vascaíno Mateus Vital faz exames em São Paulo e deve assinar com Corinthians

BEATRIZ CESARINI, DASSLER MARQUES e PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia vascaíno Mateus Vital já está em São Paulo para realizar exames médicos na manhã desta sexta-feira (12). O jovem de 19 anos, uma das revelações do último Brasileiro, será reforço do Corinthians por ao menos quatro temporadas -as partes ainda discutem um possível quinto ano de contrato. Para adquirir o jovem, o Corinthians entrou em acordo com o Vasco por aproximadamente R$ 8 milhões, em operação costurada entre o presidente corintiano Roberto de Andrade, o empresário Carlos Leite e ainda Eurico Miranda, de saída de São Januário. Ainda não há informações sobre a divisão de direitos econômicos. Visto como oportunidade de mercado para o Corinthians, Vital se despediu do Vasco na última quinta-feira e se juntará a Renê Júnior, Juninho Capixaba e Júnior Dutra como reforços oficiais no Parque São Jorge. Fábio Carille ainda terá como reforços o zagueiro Henrique, que rescindiu com o Fluminense e só fará exames e assinará um contrato de dois anos na próxima semana, e provavelmente um novo centroavante -as tratativas seguem com Henrique Dourado, também do Flu. No novo clube, Mateus Vital enfrentará forte concorrência com Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Romero, Clayson, Pedrinho, Rodrigo Figueiredo, Lucca e Júnior Dutra, todos aspirantes a uma vaga como meia pelo lado ou pela faixa central. Presente em 30 rodadas do último Campeonato Brasileiro, Mateus Vital é mais um jogador a deixar o Vasco nos últimos dias da administração Eurico Miranda. O lateral Madson foi vendido ao Grêmio e o zagueiro Anderson Martins foi liberado ao São Paulo antes da mudança de Vital ao Corinthians.