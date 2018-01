Marcelo Melo começa temporada com título do ATP de Sidney

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Melo começou o ano se sagrando campeão do ATP 250 de Sidney. Jogando ao lado de Lukasz Kubot, o brasileiro venceu na madrugada desta sexta-feira (12) o alemão Jan-Lennard Struff e o sérvio Viktor Troicki. O triunfo de Melo e Kubot foi pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A dupla, que era a primeira cabeça de chave em Sidney, perdeu apenas um set no torneio. "Primeiro, parabéns a Viktor e Struff por essa final. Obrigado a Kubot, meu parceiro, por esse ano juntos, me diverti muito. Conseguimos outro título no começo do ano, então parabéns e obrigado. Queria agradecer à nossa equipe. Metade está aqui, metade já está em Melbourne. Obrigado também aos que estão no Brasil. Obrigado à plateia que veio apoiar as duplas. Jogo de duplas está ficando mais e mais popular. Espero que vocês possam ter aproveitado e se divertido e que continuem a ir ver jogos de duplas", disse Melo, na cerimônia de premiação realizada após a final. Líder do ranking mundial, Melo também deve ser o primeiro cabeça de chave do Aberto da Australia, primeiro Grand Slam do ano. A fase classificatória do torneio já começou a ser disputada.